Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ионическом море у берегов Греции в течение получаса произошли три землетрясения. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.
По его данным, произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9.
Первое землетрясение произошло в 2:44 по местному времени (совпадает с киевским). Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.
Через 20 минут произошел второй землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.
В 3:12 по местному времени у берегов Греции произошел третий землетрясение. Он оказался самым мощным из трех — магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находился на глубине 10 км.
В результате подземных толчков на острове Закинф было нарушено электроснабжение. При этом на островке Строфадиа из-за землетрясения частично обрушилась построен в XIII веке монастырь Преображения Господня.
Как сообщал УНН, число жертв непогоды в Италии возросло до 20 человек.