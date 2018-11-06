Два землетрясения произошли на западе Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Два землетрясения произошли в западной части Грузии сегодня утром с разницей в три минуты. Об этом со ссылкой на данные национального центра сейсмического мониторинга сообщает Новости-Грузия, передает УНН.
В 5:17 по тбилисскому времени первое землетрясение произошло в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Подземные толчки силой 5,1 балла в 14 километрах к юго-востоку от города Они.
По предварительным данным, землетрясение не привело к разрушениям.
Указано, что 5 ноября в 17:36 по местному времени подземные толчки были зафиксированы в Тбилиси, в районе Глдани-Надзаладеви.
Напомним, три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса.