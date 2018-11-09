В Норвегии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. У берегов острова Ян-Майен в Норвегии произошло землетрясение магнитудой 6,8 - самое сильное из зарегистрированных в истории страны, передает УНН со ссылкой на местное издание Aftenposten.
Отмечается, что землетрясение произошло в 2:49 ночи в пятницу с эпицентром на расстоянии 125 км к юго-западу от острова.
На время землетрясения на острове находилось менее 20 человек. Никто не пострадал, пишет издание.
Землетрясение считается самым сильным, когда-либо зафиксированным на территории Норвегии. Согласно информации Норвежского сейсмического массива NORSAR, предыдущее самое сильное землетрясение произошло также в районе острова Ян-Майен в 2012 году и имело магнитуду 6,6.
Как сообщал УНН, два землетрясения произошли на этой неделе в западной части Грузии.