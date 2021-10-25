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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У низці російських областей почався локдаун: влада РФ рекомендує обмежити рух між регіонами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У шести російських регіонах — у Воронезькій, Нижегородської, Новгородської, Курської, Самарської областях і в Пермському краї, з понеділка, 25 жовтня почались неробочі дні. Вони були оголошені регіональною владою з метою запобігти поширенню коронавірусу. У цих суб’єктах РФ неробочі дні не збігаються з федеральними, які пройдуть з 30 жовтня по 7 листопада, передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.

У низці російських областей почався локдаун: влада РФ рекомендує обмежити рух між регіонами

Деталі

У ряді інших регіонів вони також почнуться раніше — в Північній Осетії — з 26 жовтня, Саратовської області — з 27-го, в Москві і Московській області — з 28-го, в Санкт-Петербурзі — з 30-го.

Президент Росії Володимир Путін надав можливість главам регіонів на свій розсуд вводити додаткові неробочі дні в зв’язку зі сформованою на місцях ситуацією. Він не виключив, що в деяких суб’єктах Росії вони можуть тривати і після 7 листопада.

Додамо

У період локдауну продовжать надавати послуги медичні та аптечні організації, не зупиняться безперервно діючі організації, а також підприємства, що працюють в сфері ЖКГ, енергетики та оборонної промисловості. У регіонах продовжить роботу громадський транспорт, в тому числі таксі, а кафе і ресторани зможуть продавати продукцію на винос. У багатьох регіонах вводиться обов’язкова самоізоляція для літніх людей.

Віцепрем’єр РФ Тетяна Голікова рекомендувала росіянам обмежити переміщення між регіонами. Росспоживнагляд також рекомендував росіянам залишатися вдома і не планувати поїздки під час неробочих днів.

Нагадаємо

В Росії шість діб поспіль реєструють максимальні показники смертності від СOVID-19.

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