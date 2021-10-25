В ряде российских областей начался локдаун: власти РФ рекомендует ограничить движение между регионами

Детали

В ряде других регионов они также начнутся раньше — в Северной Осетии — с 26 октября, Саратовской области — с 27-го, в Москве и Московской области — с 28-го, в Санкт-Петербурге — с 30-го.

Президент России Владимир Путин предоставил возможность главам регионов по своему усмотрению вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. Он не исключил, что в некоторых субъектах России они могут продолжаться и после 7 ноября.

Добавим

В период локдауна продолжат оказывать услуги медицинские и аптечные организации, не остановятся непрерывно действующие организации, а также предприятия, работающие в сфере ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. В регионах продолжит работу общественный транспорт, в том числе такси, а кафе и рестораны смогут продавать продукцию на вынос. Во многих регионах вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам ограничить перемещения между регионами. Роспотребнадзор также рекомендовал россиянам оставаться дома и не планировать поездки во время нерабочих дней.

Напомним

В России шесть суток подряд регистрируют максимальные показатели смертности от СOVID-19.