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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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В Росії п'яту добу поспіль реєструють максимальні показники смертності від СOVID-19

Київ • УНН

 • 20824 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Максимум за кількістю летальних випадків від СOVID-19 оновлюється в Росії п'ятий день поспіль - за минулу добу в країні зареєстрували 1 075 смертей проти 1 064 днем ​​раніше. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.

В Росії п'яту добу поспіль реєструють максимальні показники смертності від СOVID-19

Деталі

Всього, за інформацією штабу, з початку пандемії померли 229 528 осіб.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла за добу на 37 678, до 8 205 983. Це також новий максимум з початку пандемії. Таким чином, максимум кількості інфікованих людей в країні оновився вже в третій раз поспіль.

Ситуація в регіонах

Кількість інфікованих в Москві зросло за добу на 7 803 проти 8 166 випадків днем ​​раніше, до 1 761 650. За добу від коронавірусу в Москві померли 82 людини проти 79 днем ​​раніше. Всього в місті померло 30 619 осіб.

В Санкт-Петербурзі - 67 смертей від СOVID-19, по 24 летальних випадки в Краснодарському краї і Нижегородській області.

У Санкт-Петербурзі за добу виявили - 3 360 випадків СOVID-19, ці показники близькі до максимальних значень, зафіксованих в грудні 2020 року, в Московській області - 2 783 випадків. У п'ятірку регіонів- "лідерів" за приростом нових хворих входять Самарська область - 997 і Нижегородська область - 761 випадок.

Ситуація в світі з поширенням СOVID-19

Кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 в світі станом на суботу зросло до 243 млн 029 720, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

З початку поширення коронавірусу в світі померли 4 млн 938 885 осіб.

У число країн з більшою кількістю випадків зараження COVID-19 як і раніше входять США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю інфікованих і померлих зберігають США, де виявлено 45 400 506 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків склало 735 374.

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