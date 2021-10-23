В России пятые сутки подряд регистрируют максимальные показатели смертности от СOVID-19

КИЕВ. 23 октября. УНН. Максимум по количеству летальных исходов от СOVID-19 обновляется в России пятый день подряд - за минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 075 смертей против 1 064 днем ​​ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.