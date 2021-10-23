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В России пятые сутки подряд регистрируют максимальные показатели смертности от СOVID-19

Киев • УНН

 • 20824 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Максимум по количеству летальных исходов от СOVID-19 обновляется в России пятый день подряд - за минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 075 смертей против 1 064 днем ​​ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России пятые сутки подряд регистрируют максимальные показатели смертности от СOVID-19

Детали

Всего, по информации штаба, с начала пандемии умерли 229 528 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 37 678, в 8 205 983. Это также новый максимум с начала пандемии. Таким образом, максимум количества инфицированных людей в стране обновился уже в третий раз подряд.

Ситуация в регионах

Количество инфицированных в Москве возросло за сутки на 7 803 против 8 166 случаев днем ​​ранее, до 1 761 650. За сутки от коронавируса в Москве умерли 82 человека против 79 днем ​​ранее. Всего в городе умерло 30 619 человек.

В Санкт-Петербурге - 67 смертей от СOVID-19, по 24 летальных случая в Краснодарском крае и Нижегородской области.

В Санкт-Петербурге за сутки обнаружили - 3 360 случаев СOVID-19, эти показатели близки к максимальным значениям, зафиксированным в декабре 2020 года, в Московской области - 2 783 случаев. В пятерку регионов- "лидеров" по приросту новых больных входят Самарская область - 997 и Нижегородская область - 761 случай.

Ситуация в мире с распространением СOVID-19

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире по состоянию на субботу возросло до 243 млн 029 720, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения коронавируса в мире умерли 4 млн 938 885 человек.

В число стран с самым большим количеством случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству инфицированных и умерших сохраняют США, где выявлено 45 400 506 инфицированных COVID-19. Количество летальных случаев составило 735 374.

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