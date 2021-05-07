У Ніжині під час стрибків з парашутом розбився рятувальник: що відомо

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Ніжині під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув, передає УНН із посиланням на ДБР.

Цитата

"... відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі 6 травня, під час проведення планових стрибків з парашутом, інструктора-рятувальника спеціального авіаційного загону ДСНС України у Ніжині", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.

Що ще відомо

Як повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, під час відпрацювання стрибків з парашутом загинув рятувальник-інструктор Андрій Хіміч.

"Проводилися планові тренування по підготовці до рятувально-пошукових робіт. Під час виконання стрибка з висоти 150 м парашут Андрія не повністю наповнився повітрям", - написав міський голова.

За його словами, Андрій Хіміч народився 23.08.1986 року, проживав у Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби.

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