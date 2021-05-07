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В Нежине во время прыжков с парашютом разбился спасатель: что известно

В Нежине во время прыжков с парашютом разбился спасатель: что известно

Киев  •  УНН

 • 32346 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Нежине во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Цитата

"... открыто уголовное производство по факту гибели 6 мая, во время проведения плановых прыжков с парашютом, инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, прыжки выполняли 10 служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжке у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Что еще известно

Как сообщил мэр Нежина Александр Кодола, во время отработки прыжков с парашютом погиб спасатель-инструктор Андрей Химич.

"Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея полностью не наполнился воздухом", - написал мэр.

По его словам, Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы.

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