У німецькому порту почалося розвантаження військової техніки НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Військова техніка американської авіаційної бригади, що прямує на бази НАТО в Східній Європі, прибула в порт Бремерхафен. Всього військовим США належить вивантажити 94 вертольота, передає УНН з посиланням на DW.
Представники армії США в неділю, 12 лютого, почали розвантаження десятків вертольотів Chinook, Apache і Black Hawk в порту Бремерхафен для подальшої відправки повітряного флоту на американську військову базу Іллесхайм в Баварії.
Так, в Німеччину прибудуть в цілому 94 вертольота і кілька вантажівок десятої бойової авіаційної бригади з бази Форт Драм в штаті Нью-Йорк.
Частина техніки буде 14 лютого переправлена на авіабази НАТО в Литву, Польщу і Румунію в рамках операції розширення Північноатлантичного альянсу на схід Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").
Відомо, зокрема, що на литовську і румунську бази альянсу відправлять по 5 вертольотів і по 50 солдатів американської армії.
Так, 6 січня о Бремерхафен прибула перша партія американської військової техніки.
Північноатлантичний альянс на саміті в липні 2016 року прийняв рішення про перекидання сил НАТО в Східну Європу. Німеччина буде здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, США - в Польщі, Британія - в Естонії, а Канада - в Латвії.
Нагадаємо, у НАТО відповіли на заяву П.Порошенка про референдум щодо вступу в Альянс.