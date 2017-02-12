В немецком порту началась разгрузка военной техники НАТО

Представители армии США в воскресенье, 12 февраля, начали разгрузку десятков вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk в порту Бремерхафен для дальнейшей отправки воздушного флота на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.

Так, в Германию прибудут в общей сложности 94 вертолета и несколько грузовиков 10 боевой авиационной бригады из базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Часть техники будет 14 февраля переправлена ​​на авиабазы ​​НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve ( "Атлантическая решимость").

Известно, в частности, что на литовскую и румынскую базы альянса отправят по 5 вертолетов и по 50 солдат американской армии.

Так, 6 января в Бремерхафен прибыла первая партия американской военной техники.



Североатлантический альянс на саммите в июле 2016 принял решение о переброске сил НАТО в Восточную Европу. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а Канада - в Латвии.

Напомним, в НАТО ответили на заявление Порошенко о референдуме по вступлению в Альянс.