У німецької молоді "минула мода" на алкоголь - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Німеччині алкоголь перестає користуватися популярністю серед молоді. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Федеральним центром санітарної освіти, передає УНН з посиланням на thelocal.de.
"Протягом останнього тижня близько 8,7% німців у віці від 12 до 17 років вживали алкогольні напої. У 2004 році цей показник становив 21,2%", - говориться в результатах дослідження.
Експерти вважають, що у німецької молоді "пройшла мода" на алкоголь завдяки інформаційній кампанії з профілактики алкоголізму.
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Дослідження проводилося протягом 2018 року, в ньому взяли участь 7 тис. респондентів.
Нагадаємо, що в Україні, навпаки, кількість питущої молоді поки тільки зростає. Так, за даними ESPAD, кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й - викурив свою першу сигарету в 14 років.
З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли до Парламенту законопроект №9065. Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет поблизу шкільних установ.
Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по Парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.