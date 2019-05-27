У немецкой молодежи "прошла мода" на алкоголь - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Германии алкоголь перестает пользоваться популярностью среди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследовании, проведенного Федеральным центром санитарного просвещения, передает УНН со ссылкой на thelocal.de.
"В течение последней недели около 8,7% немцев в возрасте от 12 до 17 лет употребляли алкогольные напитки. В 2004 году этот показатель составлял 21,2%", - говорится в результатах исследования.
Эксперты считают, что у немецкой молодежи "прошла мода" на алкоголь благодаря информационной кампании по профилактике алкоголизма.
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Исследование проводилось в течении 2018 года, в нем приняли участие 7 тыс. респондентов.
Напомним, что в Украине, напротив, количество пьющей молодежи пока только растет. Так, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.
С целью оградить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в Парламент законопроект №9065. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, а также предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет вблизи школьных учреждений.
Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по Парламенту поддержать ужесточение ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.