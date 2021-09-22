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У Німеччині зросла кількість мігрантів, які прибули через Польщу

У Німеччині зросла кількість мігрантів, які прибули через Польщу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Протягом першої половини вересня у німецькому місті Бранденбург затримано приблизно 400 нелегальних мігрантів, які прибули через Польщу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Деталі

Кілька тижнів у Бранденбурзі фіксують зростання кількості незаконних перетинів кордону.

Протягом минулих вихідних 125 мігрантів в'їхало в німецький район Франкфурт-на-Одері, який зараз вважають центром нелегальної імміграції у ФРН. Федеральна поліція Німеччини зазначає,  що приблизно 75% затриманих нелегалів до цього прибували в Польщу через територію Білорусі або Литви. Більшість із них — громадяни Іраку.

Німецька поліція готується до ще стрімкішого збільшення кількості мігрантів, на території управління федеральної поліції у Франкфурті-на-Одері встановили намети й туалети для біженців.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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