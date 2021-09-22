В Германии возросло число мигрантов, прибывших через Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В течение первой половины сентября в немецком городе Бранденбург задержали около 400 нелегалов, которые прибыли через Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Детали
Несколько недель в Бранденбурге фиксируют рост количества незаконных пересечений границы.
В течение прошлых выходных 125 мигрантов въехало в немецкий район Франкфурт-на-Одере, который сейчас считают центром нелегальной иммиграции в ФРГ. Федеральная полиция Германии отмечает, что примерно 75% задержанных нелегалов до этого прибывали в Польшу через территорию Беларуси или Литвы. Большинство из них — граждане Ирака.
Немецкая полиция готовится к еще более стремительному увеличению количества мигрантов, поэтому на территории управления федеральной полиции во Франкфурте-на-Одере установили палатки и туалеты для беженцев.
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.