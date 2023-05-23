У Німеччині затримано ще трьох підозрюваних у змові з метою повалення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Федеральна прокуратура Німеччини заявила у вівторок, що кримінальна поліція затримала ще трьох підозрюваних ультраправих екстремістів, пов'язаних із рухом «Громадяни Рейху», спрямованим на повалення уряду країни, передає УНН з посиланням на АР.
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Трьох підозрюваних, які були ідентифіковані як Йоханна Ф.Дж., Ханс-Йоахім Х. та Штеффен В. відповідно до німецьких правил конфіденційності, були затримані у понеділок увечері в південно-західній землі Баден-Вюртемберг. Обвинувачені підозрюються у членстві у терористичній організації, йдеться у повідомленні прокуратури.
У грудні серед учасників руху затримано "принца", відставного десантника та колишнього суддю, яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.
Прихильники руху «Громадяни Рейху» відкидають післявоєнну конституцію Німеччини та закликають до повалення уряду.
Влада каже, що троє людей, заарештовані в понеділок увечері, були по-різному пов'язані з підозрюваними у спробі державного перевороту.
Джоанна Ф.Дж. підозрюється в тому, що з травня 2022 року активно працювала в асоціації, беручи участь у кількох зустрічах із членами керівництва, під час яких обговорювалися цілі та організація групи. Крім того, вона намагалася зв'язатися з російським генеральним консулом та згодом двічі зустрічалася з ним. За словами прокурорів, переговори спрямовані на отримання підтримки дій асоціації.
Ханс-Йоахім Х. підозрюється в тому, що з самого початку брав активну участь у діяльності групи, надавши їй фінансові пожертвування на загальну суму понад 140 000 євро (151 000 доларів США). Крім того, він брав активну участь у конспіративних зборах, у заходах з вербування нових членів і в так званих спонсорських зборах.
Штеффена В. підозрюють у тому, що він приєднався до асоціації не пізніше липня 2022 року і взяв на себе керівну роль у так званій компанії національної безпеки, де він взяв на себе функції військового офіцера. Підсудний брав участь у кількох координаційних нарадах. За словами прокурорів, у його завдання входило набирати персонал для своєї зони відповідальності та навчати його військовій справі.
В останні роки німецькі служби безпеки запобігли кільком змовам, організованим невеликими групами, пов'язаними з рухом громадян Рейху, звинувачених у скоєнні злочинів, урядовцями і навіть національним парламентом. Хоча незрозуміло, наскільки далеко просунулися такі плани, влада висловила тривогу з приводу того, що змовники придбали зброю і серед них були люди, які зазвичай не перебувають у полі зору органів безпеки, такі як судді та співробітники поліції.