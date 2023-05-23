В Германии задержаны еще трое подозреваемых в заговоре с целью свержения правительства

ukru
13 марта, 19:26 • 47254 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104388 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107470 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107644 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101622 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94846 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110236 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131368 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171086 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202218 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 41029 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 36044 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21889 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 45153 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 23903 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171087 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202219 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144013 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150529 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65279 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103627 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120646 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156339 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163215 просмотра
Актуальное
В Германии задержаны еще трое подозреваемых в заговоре с целью свержения правительства

В Германии задержаны еще трое подозреваемых в заговоре с целью свержения правительства

Киев • УНН

 • 479943 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Федеральная прокуратура Германии заявила во вторник, что криминальная полиция задержала еще трех подозреваемых ультраправых экстремистов, связанных с движением «Граждане Рейха», направленным на свержение правительства страны, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Трех подозреваемых, которые были идентифицированы как Йоханна Ф.Дж., Ханс-Йоахим Х. и Штеффен В. в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, были задержаны в понедельник вечером в юго-западной земле Баден-Вюртемберг. Обвиняемые подозреваются в членстве в террористической организации, говорится в сообщении прокуратуры.

В декабре среди участников движения задержан "принц", отставной десантник и бывший судья, которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Сторонники движения «Граждане Рейха» отвергают послевоенную конституцию Германии и призывают к свержению правительства.

Власти говорят, что три человека, арестованные в понедельник вечером, были по-разному связаны с подозреваемыми в попытке государственного переворота.

Джоанна Ф.Дж. подозревается в том, что с мая 2022 года активно работала в ассоциации, участвуя в нескольких встречах с членами руководства, во время которых обсуждались цели и организация группы. Кроме того, она пыталась связаться с российским генеральным консулом и впоследствии дважды встречалась с ним. По словам прокуроров, переговоры направлены на получение поддержки действий ассоциации.

Ханс-Йоахим Х. подозревается в том, что с самого начала принимал активное участие в деятельности группы, предоставив ей финансовые пожертвования на общую сумму более 140 000 евро (151 000 долларов США). Кроме того, он принимал активное участие в конспиративных собраниях, в мероприятиях по вербовке новых членов и в так называемых спонсорских собраниях.

Штеффена В. подозревают в том, что он присоединился к ассоциации не позднее июля 2022 года и взял на себя руководящую роль в так называемой компании национальной безопасности, где он взял на себя функции военного офицера. Подсудимый участвовал в нескольких координационных совещаниях. По словам прокуроров, в его задачи входило набирать персонал для своей зоны ответственности и обучать его военному делу.

В последние годы немецкие службы безопасности предотвратили несколько заговоров, организованных небольшими группами, связанными с движением граждан Рейха, обвиняемых в совершении преступлений, правительственными чиновниками и даже национальным парламентом. Хотя непонятно, насколько далеко продвинулись такие планы, власти выразили тревогу по поводу того, что заговорщики приобрели оружие и среди них были люди, которые обычно не находятся в поле зрения органов безопасности, такие как судьи и сотрудники полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы