В Германии задержаны еще трое подозреваемых в заговоре с целью свержения правительства

Детали

Трех подозреваемых, которые были идентифицированы как Йоханна Ф.Дж., Ханс-Йоахим Х. и Штеффен В. в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, были задержаны в понедельник вечером в юго-западной земле Баден-Вюртемберг. Обвиняемые подозреваются в членстве в террористической организации, говорится в сообщении прокуратуры.

В декабре среди участников движения задержан "принц", отставной десантник и бывший судья, которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Сторонники движения «Граждане Рейха» отвергают послевоенную конституцию Германии и призывают к свержению правительства.

Власти говорят, что три человека, арестованные в понедельник вечером, были по-разному связаны с подозреваемыми в попытке государственного переворота.

Джоанна Ф.Дж. подозревается в том, что с мая 2022 года активно работала в ассоциации, участвуя в нескольких встречах с членами руководства, во время которых обсуждались цели и организация группы. Кроме того, она пыталась связаться с российским генеральным консулом и впоследствии дважды встречалась с ним. По словам прокуроров, переговоры направлены на получение поддержки действий ассоциации.

Ханс-Йоахим Х. подозревается в том, что с самого начала принимал активное участие в деятельности группы, предоставив ей финансовые пожертвования на общую сумму более 140 000 евро (151 000 долларов США). Кроме того, он принимал активное участие в конспиративных собраниях, в мероприятиях по вербовке новых членов и в так называемых спонсорских собраниях.

Штеффена В. подозревают в том, что он присоединился к ассоциации не позднее июля 2022 года и взял на себя руководящую роль в так называемой компании национальной безопасности, где он взял на себя функции военного офицера. Подсудимый участвовал в нескольких координационных совещаниях. По словам прокуроров, в его задачи входило набирать персонал для своей зоны ответственности и обучать его военному делу.

В последние годы немецкие службы безопасности предотвратили несколько заговоров, организованных небольшими группами, связанными с движением граждан Рейха, обвиняемых в совершении преступлений, правительственными чиновниками и даже национальным парламентом. Хотя непонятно, насколько далеко продвинулись такие планы, власти выразили тревогу по поводу того, что заговорщики приобрели оружие и среди них были люди, которые обычно не находятся в поле зрения органов безопасности, такие как судьи и сотрудники полиции.