У Німеччині затримали жителя Тунісу, якого підозрюють у підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Німеччині понад тисячу поліцейських провели обшуки в 54 будинках, офісних приміщеннях та мечетях, щоб затримати громадянина Тунісу, який підозрюється у підготовці теракту та вербуванні. Про це повідомля УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, Генеральний прокурор Франкфурта повідомляє, що 36-річний виходець з Тунісу підозрюється у тому, що він є вербувальником терористичної організації "Ісламська держава" та у створенні мережі прихильників з метою проведення теракту в Німеччині.
Також він зазначив, що поліція провела рейди в Франкфурт-на-Майні, Оффенбах, Дармштадт, Лімбург і Вісбаден, а також в деяких інших районах.
"Слідство проводиться щодо групи з 16 осіб, віком від 16 до 46 років, в тому числі заарештованого", - повідомив генпрокурор.
Також наголошуєтьсяґ, що Міністр внутрішніх справ федеральної землі Гессен, сказав, що не було ніякої безпосередньої небезпеки.
"Це було не запобігання неминучого нападу - скоріше сили безпеки в Гессені втрутилися раніше, щоб захистити громадян від можливої загрози", - зазначив міністр МВС.
Нагадаємо, австрійська поліція, 20 січня, затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні.