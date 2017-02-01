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В Германии задержали жителя Туниса, которого подозревают в подготовке теракта

В Германии задержали жителя Туниса, которого подозревают в подготовке теракта

Киев • УНН

 • 11204 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Германии более тысячи полицейских провели обыски в 54 домах, офисных помещениях и мечетях, чтобы задержать гражданина Туниса, который подозревается в подготовке теракта и вербовке. Об этом сообщат УНН со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, Генеральный прокурор Франкфурта сообщает, что 36-летний выходец из Туниса подозревается в том, что он является вербовщиком террористической организации "Исламское государство" и в создании сети сторонников с целью проведения теракта в Германии.

Также он отметил, что полиция провела рейды в Франкфурт-на-Майне, Оффенбах, Дармштадт, Лимбург и Висбаден, а также в некоторых других районах.

"Следствие проводится в отношении группы из 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет, в том числе арестованного", - сообщил генпрокурор.

Также отмечается, что Министр внутренних дел федеральной земли Гессен, сказал, что не было никакой непосредственной опасности.

"Это было не предотвращение неизбежного нападения - скорее силы безопасности в Гессене вмешались раньше, чтобы защитить граждан от возможной угрозы", - отметил министр МВД.

Напомним, австрийская полиция, 20 января, задержала подозреваемого в подготовке теракта в Вене.

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