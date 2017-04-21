У Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Бійці поліцейського спецназу GSG-9 в федеральній землі Баден-Вюртемберг затримали вихідця з Росія Сергія В., якого підозрюють у причетності до вибухів біля автобуса дортмундського ФК "Боруссія", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що підозрюваний 28-річний Сергій В., який є одночасно громадянином Росії і Німеччини, проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не є екстремістом, а діяв суто з корисливих мотивів. На слід можливого злочинця їх навів джерело в фінансовому секторі.
Зазначається, що мотив полягав в тому, щоб інцидент спричинив за собою обвалення акцій "Боруссії", завдяки чому підозрюваний сподівався заробити на знеціненні паперів на фондовому опціоні.
За інформацією Spiegel Online, підозрюваний взяв споживчий кредит і 11 квітня придбав 15 тисяч опціонних сертифікатів строком дії до 17 червня 2017 роки спільного вартістю 78 тисяч євро, необхідних для подальшого придбання та реалізації цінних паперів.
Торгова операція була проведена в інтернеті через IP-адресу готелю "L'Arrivée", де розмістилася перед матчем дортмундська команда і де він забронював номер.
За даними слідчих, обвинувачений не перебував у зв'язках з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", але хотів направити правоохоронні орани по помилковому сліду, замаскувавши інциденти з вибухами під теракт "ІД".
Нагадаємо, вчора, 11 квітня біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи. Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.