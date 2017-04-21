В Германии задержали россиянина по подозрению в участии во взрывах в Дортмунде - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35733 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100877 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115154 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115767 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112124 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104007 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103494 просмотра

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали выходца из Россия Сергея В., которого подозревают в причастности к взрывам у автобуса дортмундского ФК "Боруссия", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что подозреваемый 28-летний Сергей В., который является одновременно гражданином России и Германии, проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал исключительно из корыстных побуждений. На след возможного преступника их привел источник в финансовом секторе.

Отмечается, что мотив заключался в том, чтобы инцидент повлек за собой обрушение акций "Боруссии", благодаря чему подозреваемый надеялся заработать на обесценивании бумаг на фондовом опционе.

По информации Spiegel Online, подозреваемый взял потребительский кредит и 11 апреля приобрел 15 000 опционных сертификатов сроком действия до 17 июня 2017 годы совместного стоимостью 78 000 евро, необходимых для дальнейшего приобретения и реализации ценных бумаг.

Торговая операция была проведена в интернете через IP-адрес отеля "L'Arrivée", где разместилась перед матчем дортмундская команда и где он забронировал номер.

По данным следователей, обвиняемый не находился в связях с террористической группировкой "Исламское государство", но хотел направить правоохранительные ораны по ложному следу, замаскировав инциденты со взрывами под теракт "ИД".

Напомним, вчера, 11 апреля у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.

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