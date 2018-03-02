У Німеччині затримали обвинуваченого в поставках кокаїну з Аргентини в РФ

КИЇВ. 2 березня. УНН. Обвинувачений в організації поставок кокаїну з Аргентини в Росію і на європейський ринок Андрій Ковальчук був затриманий в передмісті Берліна минулої ночі. Про це в п'ятницю повідомив адвокат А.Ковальчука Володимир Жеребенков, передає УНН з посиланням на ТАСС.