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У Німеччині затримали обвинуваченого в поставках кокаїну з Аргентини в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Обвинувачений в організації поставок кокаїну з Аргентини в Росію і на європейський ринок Андрій Ковальчук був затриманий в передмісті Берліна минулої ночі. Про це в п'ятницю повідомив адвокат А.Ковальчука Володимир Жеребенков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У понеділок стало відомо, що А.Ковальчука оголосили в міжнародний розшук, як ймовірного організатора поставки до Росії великої партії кокаїну, виявленої на території російського посольства в Буенос-Айресі.

"Ковальчук був затриманий вночі в своєму будинку в передмісті Берліна. Німецька сторона буде вирішувати питання з його екстрадицією до Росії", - сказав В.Жеребенков.

Адвокат також повідомив, що А.Ковальчук жив в передмісті Берліна з дружиною, не переховуючись від правоохоронних органів.

"Вночі до нього в будинок прийшли співробітники поліції, вели себе коректно і провели затримання", - сказав він.

За словами В.Жеребенкова, затримання було здійснено за запитом Росії в Інтерпол, і Німеччина має вирішити питання, чи видавати А.Ковальчука. "Наше завдання на найближчий час - знайти Ковальчуку німецького адвоката і домагатися відмови в його екстрадиції Росії", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, про розслідування “кокаїнової справи” в Аргентині стало відомо в лютому 2018 року.

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