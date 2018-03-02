В Германии задержали обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Обвиняемый в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию и на европейский рынок Андрей Ковальчук был задержан в пригороде Берлина минувшей ночью. Об этом в пятницу сообщил адвокат А.Ковальчука Владимир Жеребенков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В понедельник стало известно, что А.Ковальчук объявили в международный розыск, как предполагаемого организатора поставки в Россию крупной партии кокаина, обнаруженной на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.
"Ковальчук был задержан ночью в своем доме в пригороде Берлина. Немецкая сторона будет решать вопрос с его экстрадицией в Россию", - сказал В.Жеребенков.
Адвокат также сообщил, что А.Ковальчук жил в пригороде Берлина с женой, не скрываясь от правоохранительных органов.
"Ночью к нему в дом пришли сотрудники полиции, вели себя корректно и провели задержание", - сказал он.
По словам В.Жеребенкова, задержание было произведено по запросу России в Интерпол, и Германия должна решить вопрос, выдавать ли А.Ковальчука. "Наша задача на ближайшее время - найти Ковальчуку немецкого адвоката и добиваться отказа в его экстрадиции России", - пояснил адвокат.
Напомним, о расследовании "кокаинового дела" в Аргентине стало известно в феврале 2018 года.