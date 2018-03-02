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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58296 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 69640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72560 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105729 просмотра

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В Германии задержали обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины в РФ

В Германии задержали обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины в РФ

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Обвиняемый в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию и на европейский рынок Андрей Ковальчук был задержан в пригороде Берлина минувшей ночью. Об этом в пятницу сообщил адвокат А.Ковальчука Владимир Жеребенков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В понедельник стало известно, что А.Ковальчук объявили в международный розыск, как предполагаемого организатора поставки в Россию крупной партии кокаина, обнаруженной на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.

"Ковальчук был задержан ночью в своем доме в пригороде Берлина. Немецкая сторона будет решать вопрос с его экстрадицией в Россию", - сказал В.Жеребенков.

Адвокат также сообщил, что А.Ковальчук жил в пригороде Берлина с женой, не скрываясь от правоохранительных органов.

"Ночью к нему в дом пришли сотрудники полиции, вели себя корректно и провели задержание", - сказал он.

По словам В.Жеребенкова, задержание было произведено по запросу России в Интерпол, и Германия должна решить вопрос, выдавать ли А.Ковальчука. "Наша задача на ближайшее время - найти Ковальчуку немецкого адвоката и добиваться отказа в его экстрадиции России", - пояснил адвокат.

Напомним, о расследовании "кокаинового дела" в Аргентине стало известно в феврале 2018 года.

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