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У Німеччині за шахрайство ув'язнили дітей "аптечного короля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Тюремні терміни у справі про банкрутство отримали син та дочка німецького бізнесмена Антона Шлеккера, передає УНН з посиланням на Welt. 

Німецький підприємець Антон Шлеккер, якого в Німеччині охрестили "Аптечним королем", з дружиною та двома дітьми проходив у справі банкрутства мережі магазинів та аптек, в яких працювали близько 50 тисяч осіб.

46-річний син бізнесмена Ларс Шлеккер отримав два роки і дев'ять місяців тюрми, а 44-річна дочка Мейке - два роки і вісім місяців. 

Керівники логістичної фірми "LDG", яка, за словами прокурорів, використовувалася для виведення активів з компанії "Schlecker", були визнані винними у крадіжці та обмані.

Сам Антон Шлеккер отримав умовний дворічний термін і штраф у 54 000 євро. Судді заявили, що діти отримали набагато більше особистої вигоди у процесі банкрутства, ніж батько.

Нагадаємо, Українські поліцейські передали своїм французьким колегам з Інтерполу “короля шахраїв”.

 

 

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