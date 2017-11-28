В Германии за мошенничество посадили детей "аптечного короля"

Немецкий предприниматель Антон Шлеккер, которого в Германии окрестили "Аптечным королем", с женой и двумя детьми проходил по делу банкротства сети магазинов и аптек, в которых работали около 50 тыс. человек.

46-летний сын бизнесмена Ларс Шлеккер получил два года и девять месяцев тюрьмы, а 44-летняя дочь Мейке - два года и восемь месяцев.

Руководители логистической фирмы "LDG", которая, по словам прокуроров, использовалась для вывода активов из компании "Schlecker", были признаны виновными в краже и обмане.

Сам Антон Шлеккер получил условный двухлетний срок и штраф в 54 000 евро. Судьи заявили, что дети получили намного больше личной выгоды в процессе банкротства, чем отец.

Напомним, украинские полицейские передали своим французским коллегам из Интерпола "короля мошенников".