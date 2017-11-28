В Германии за мошенничество посадили детей "аптечного короля"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82086 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74618 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81519 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88339 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120134 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115638 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145643 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107408 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108836 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113368 просмотра

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В Германии за мошенничество посадили детей "аптечного короля"

В Германии за мошенничество посадили детей "аптечного короля"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Тюремные сроки по делу о банкротстве получили сын и дочь германского бизнесмена Антона Шлеккера, передает УНН со ссылкой на Welt.

Немецкий предприниматель Антон Шлеккер, которого в Германии окрестили "Аптечным королем", с женой и двумя детьми проходил по делу банкротства сети магазинов и аптек, в которых работали около 50 тыс. человек.

46-летний сын бизнесмена Ларс Шлеккер получил два года и девять месяцев тюрьмы, а 44-летняя дочь Мейке - два года и восемь месяцев.

Руководители логистической фирмы "LDG", которая, по словам прокуроров, использовалась для вывода активов из компании "Schlecker", были признаны виновными в краже и обмане.

Сам Антон Шлеккер получил условный двухлетний срок и штраф в 54 000 евро. Судьи заявили, что дети получили намного больше личной выгоды в процессе банкротства, чем отец.

Напомним, украинские полицейские передали своим французским коллегам из Интерпола "короля мошенников".

 

 

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