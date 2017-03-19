У Німеччині відбулася церемонія передачі президентської влади Ф.-В.Штайнмаєру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні у президентському палаці Бельвю у Берліні відбулася церемонія передачі президентської влади Франку-Вальтеру Штайнмаєру, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що перед офіційною церемонією попередній президент Йоахім Гаук зі своєю дружиною Даніелою Шадт зустріли Ф.-В. Штайнмаєра та майбутню першу леді Ельке Бюденбендер на сходах перед палацом.
Нагадаємо, 18 березня, завершився п'ятирічний термін президентських повноважень Й.Гаука.
Як повідомляв УНН, Ф.-В.Штайнмаєр був обраний президентом ФРН 12 лютого цього року. На його підтримку висловились 931 депутат бундестагу та делегат земельних парламентів, 103 учасники голосування утримались.
Ф.-В.Штайнмаєр виступав єдиним кандидатом від блоку Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини.