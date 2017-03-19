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У Німеччині відбулася церемонія передачі президентської влади Ф.-В.Штайнмаєру

У Німеччині відбулася церемонія передачі президентської влади Ф.-В.Штайнмаєру

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні у президентському палаці Бельвю у Берліні відбулася церемонія передачі президентської влади Франку-Вальтеру Штайнмаєру, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що перед офіційною церемонією попередній президент Йоахім Гаук зі своєю дружиною Даніелою Шадт зустріли Ф.-В. Штайнмаєра та майбутню першу леді Ельке Бюденбендер на сходах перед палацом.

Нагадаємо, 18 березня, завершився п'ятирічний термін президентських повноважень Й.Гаука.

Як повідомляв УНН,  Ф.-В.Штайнмаєр був обраний президентом ФРН 12 лютого цього року. На його підтримку висловились 931 депутат бундестагу та делегат земельних парламентів, 103 учасники голосування утримались.

Ф.-В.Штайнмаєр виступав єдиним кандидатом від блоку Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини.

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