В Германии состоялась церемония передачи президентской власти Ф.-В.Штайнмайеру
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в президентском дворце Бельвю в Берлине состоялась церемония передачи президентской власти Ф.-В.Штайнмайеру, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Ф.-В. Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.
Напомним, 18 марта, завершился пятилетний срок президентских полномочий Й.Гаука.
Как сообщал УНН, Ф.-В.Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля этого года. В его поддержку высказались 931 депутат бундестага и делегат земельных парламентов, 103 участника голосования воздержались.
Ф.-В.Штайнмайер выступал единственным кандидатом от блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.