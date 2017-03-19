В Германии состоялась церемония передачи президентской власти Ф.-В.Штайнмайеру

Отмечается, что перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Ф.-В. Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.

Напомним, 18 марта, завершился пятилетний срок президентских полномочий Й.Гаука.

Как сообщал УНН, Ф.-В.Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля этого года. В его поддержку высказались 931 депутат бундестага и делегат земельных парламентов, 103 участника голосования воздержались.

Ф.-В.Штайнмайер выступал единственным кандидатом от блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.