У Німеччині тисячі приїжджих працівниць секс-індустрії опинилися на вулиці через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На час карантину в Німеччині закрилися будинки розпусти, а тисячі іноземних секс-працівниць не змогли повернутися додому через закриті кордони, тому виявилися на вулиці і без грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Тисячі іноземних повій, які працюють в Німеччині, залишилися без даху над головою після закриття публічних будинків через спалах коронавірусу і закриття кордонів, що ускладнює їх повернення додому", - пишуть у виданні.
За даними Асоціації постачальників секс-послуг, у Німеччині працюють від 100 до 200 тисяч повій, і 80% із них - приїхали з інших країн, переважно з Болгарії, Румунії, Польщі та України.
На даний момент багатьом вдалося виїхати з країни до закриття кордонів, проте близько 3-4% залишилися безпритульними.
Так як проституція в країні легальна вже майже 20 років, секс-працівники в Німеччині класифікуються як самозайняті особи, які сплачують податок і теоретично мають право на фінансову допомогу з фонду, створеного урядом для допомоги фрілансерам у подоланні пандемії.
Наприклад, секс-працівниця з Польщі Ніколь - планує принести свої податкові декларації і отримати допомогу, щоб зняти квартиру.
Нагадаємо, що кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 79 696.