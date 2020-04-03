У Німеччині тисячі приїжджих працівниць секс-індустрії опинилися на вулиці через коронавірус

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На час карантину в Німеччині закрилися будинки розпусти, а тисячі іноземних секс-працівниць не змогли повернутися додому через закриті кордони, тому виявилися на вулиці і без грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.