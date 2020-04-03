Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Германии превысило 1000 человек, более 79 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигло 79 696, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 6 156 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 145 и теперь составляет 1 017 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (20 237), Северной Рейн — Вестфалии (16 606), Баден-Вюртемберге (16 059). В Берлине отмечено 3 202 случая заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии: