Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 у Німеччині перевищила 1000 осіб, понад 79 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 79 696, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 6 156 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 145 і тепер становить 1 017 людей.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (20 237), Північній Рейн — Вестфалії (16 606), Баден-Вюртемберзі (16 059). У Берліні відзначено 3 202 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині: