В Германии тысячи приезжих работниц секс-индустрии оказались на улице из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На время карантина в Германии закрылись публичные дома, а тысячи иностранных секс-работниц не смогли вернуться домой из-за закрытых границ, поэтому оказались на улице и без денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Тысячи иностранных проституток, работающих в Германии, остались без крова после закрытия публичных домов из-за вспышки коронавируса и закрытия границ, что затрудняет их возвращение домой", - пишут в издании.
По данным Ассоциации поставщиков секс-услуг, в Германии работают от 100 до 200 тысяч проституток, и 80% из них - приехали из других стран, преимущественно из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.
На данный момент многим удалось выехать из страны к закрытию границ, однако около 3-4% остались бездомными.
Так как проституция в стране легальная уже почти 20 лет, секс-работники в Германии классифицируются как самозанятые лица, уплачивающие налог и теоретически имеющие право на финансовую помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам в преодолении пандемии.
Например, секс-работница из Польши Николь - планирует принести свои налоговые декларации и получить помощь, чтобы снять квартиру.
Напомним, что количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 79696.