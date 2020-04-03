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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86038 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100518 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101918 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110025 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии тысячи приезжих работниц секс-индустрии оказались на улице из-за коронавируса

В Германии тысячи приезжих работниц секс-индустрии оказались на улице из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 83452 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На время карантина в Германии закрылись публичные дома, а тысячи иностранных секс-работниц не смогли вернуться домой из-за закрытых границ, поэтому оказались на улице и без денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Тысячи иностранных проституток, работающих в Германии, остались без крова после закрытия публичных домов из-за вспышки коронавируса и закрытия границ, что затрудняет их возвращение домой", - пишут в издании.

По данным Ассоциации поставщиков секс-услуг, в Германии работают от 100 до 200 тысяч проституток, и 80% из них - приехали из других стран, преимущественно из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

На данный момент многим удалось выехать из страны к закрытию границ, однако около 3-4% остались бездомными.

Так как проституция в стране легальная уже почти 20 лет, секс-работники в Германии классифицируются как самозанятые лица, уплачивающие налог и теоретически имеющие право на финансовую помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам в преодолении пандемии.

Например, секс-работница из Польши Николь - планирует принести свои налоговые декларации и получить помощь, чтобы снять квартиру.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 79696.

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