В Германии тысячи приезжих работниц секс-индустрии оказались на улице из-за коронавируса

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На время карантина в Германии закрылись публичные дома, а тысячи иностранных секс-работниц не смогли вернуться домой из-за закрытых границ, поэтому оказались на улице и без денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.