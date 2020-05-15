У Німеччині судитимуть за наругу над символікою ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Німеччині наругу над символікою Європейського Союзу та державними прапорами інших країн в майбутньому може бути покарано грошовим штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. Відповідний закон у четвер, 14 травня, прийняв бундестаг, передає УНН із посиланням на DW.
Приводом послужив інцидент 2017 року, коли в Берліні демонстранти палили прапори Ізраїлю. “Не можна, щоб в Німеччині горіли ізраїльські прапори”, — підкреслив експерт з питань правової політики з фракції СДПН у бундестазі Йоханнес Фехнер.
Раніше штраф або позбавлення волі погрожували тільки за образу державних символів Німеччини. Теоретично покарання могло відбутися і за наругу над символами інших держав, але лише за певних умов. Згідно з новою редакцією закону, демонстрантам заборонено спалювати прапори. “Спалювання прапорів в громадських місцях не має нічого спільного з мирним протестом. Такі дії лише розпалюють ненависть, лють і агресію”, — підкреслила міністр юстиції ФРН Христине Ламбрехт.
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Проти прийняття нової кримінально-правової норми виступила фракція правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (АДГ). На її думку, заборона на наругу над зарубіжними прапорами є “надмірним втручанням в свободу думок і мистецтва”. Однак її клопотання відхилили переважною більшістю голосів.
Нагадаємо, на Донеччині чоловіку загрожує до 3 років за наругу над прапором України.