У Німеччині судитимуть за наругу над символікою ЄС

Приводом послужив інцидент 2017 року, коли в Берліні демонстранти палили прапори Ізраїлю. “Не можна, щоб в Німеччині горіли ізраїльські прапори”, — підкреслив експерт з питань правової політики з фракції СДПН у бундестазі Йоханнес Фехнер.

Раніше штраф або позбавлення волі погрожували тільки за образу державних символів Німеччини. Теоретично покарання могло відбутися і за наругу над символами інших держав, але лише за певних умов. Згідно з новою редакцією закону, демонстрантам заборонено спалювати прапори. “Спалювання прапорів в громадських місцях не має нічого спільного з мирним протестом. Такі дії лише розпалюють ненависть, лють і агресію”, — підкреслила міністр юстиції ФРН Христине Ламбрехт.

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Проти прийняття нової кримінально-правової норми виступила фракція правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (АДГ). На її думку, заборона на наругу над зарубіжними прапорами є “надмірним втручанням в свободу думок і мистецтва”. Однак її клопотання відхилили переважною більшістю голосів.

Нагадаємо, на Донеччині чоловіку загрожує до 3 років за наругу над прапором України.