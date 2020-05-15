В Германии будут судить за надругательство над символикой ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Германии надругательство над символикой Европейского Союза и государственными флагами других стран в будущем может быть наказано денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Соответствующий закон в четверг, 14 мая, принял бундестаг, передает УНН со ссылкой на DW.
Поводом послужил инцидент 2017 года, когда в Берлине демонстранты жгли флаги Израиля. “Нельзя, чтобы в Германии горели израильские флаги”, — подчеркнул эксперт по вопросам правовой политики из фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Фехнер.
Ранее штраф или лишение свободы угрожали только за оскорбление государственных символов Германии. Теоретически наказание могло произойти и за надругательство над символами других государств, но только при определенных условиях. Согласно новой редакции закона, демонстрантам запрещено сжигать флаги. “Сжигание флагов в общественных местах не имеет ничего общего с мирным протестом. Такие действия только разжигают ненависть, ярость и агрессию”, — подчеркнула министр юстиции ФРГ Христи Ламбрехт.
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Против принятия новой уголовно-правовой нормы выступила фракция правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” (АДГ). По ее мнению, запрет на надругательство над зарубежными флагами является “чрезмерным вмешательством в свободу мнений и искусства”. Однако ее ходатайство отклонили подавляющим большинством голосов.
Напомним, в Донецкой области мужчине грозит до 3 лет за надругательство над флагом Украины.