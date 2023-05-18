У Німеччині скасували благодійний концерт Павліка після скандалу зі спецперепусткою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Німеччині скасували благодійний концерт Віктора Павліка після того, як у нього вилучили спецперепустку, якою він хизувався. Про це повідомила Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу, передає УНН.
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«У звʼязку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення відмінити концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше», - написала Янушкевич.
Доповнення
Співак Віктор Павлік потрапив в скандал, після того, як його дружина похвалилася в Instagram спецперепусткою на проїзд у комендантську годину.
Київські правоохоронці вилучили в артиста Віктора Павліка спецперепустку на проїзд, якою він хизувався у соціальній мережі, проїжджаючи по Південному мосту у Києві.