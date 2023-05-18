В Германии отменили благотворительный концерт Павлика после скандала со спецпропуском
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Германии отменили благотворительный концерт Виктора Павлика после того, как у него изъяли спецпропуск, которым он хвастался. Об этом сообщила Диана Янушкевич, которая занималась организацией этого мероприятия, передает УНН.
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«В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже», - написала Янушкевич.
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Певец Виктор Павлик попал в скандал, после того, как его жена похвасталась в Instagram спецпропуском на проезд в комендантский час.
Киевские правоохранители изъяли у артиста Виктора Павлика спецпропуск на проезд, которым он хвастался в социальной сети, проезжая по Южному мосту в Киеве.