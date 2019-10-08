У Німеччині розбився винищувач F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Винищувач F-16 розбився в окрузі Трір-Саарбург у південно-західній Німеччині. Про це повідомляє телерадіокомпанія SWR, передає УНН.
“У Земмере в районі Трір Саарбург розбився винищувач”, — йдеться у повідомленні.
SWR зазначає, що відповідну інформацію їм підтвердили у поліції, а також повідомили, що пілоту вдалось катапультуватись.
Інцидент стався далеко від населених пунктів.
Повідомляється, що поруч з місцем аварії знаходиться база ВПС США Спангдалем, де розміщені бойові літаки. Проте наразі невідомо, чи входить розбитий винищувач до складу авіабази.
Нагадаємо, у Словаччині розбився винищувач МіГ-29.