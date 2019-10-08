В Германии разбился истребитель F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Истребитель F-16 разбился в округе Трир-Саарбург в юго-западной Германии. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR, передает УНН.
"В Земмере в районе Трир Саарбург разбился истребитель", - говорится в сообщении.
SWR отмечает, что соответствующую информацию им подтвердили в полиции, а также сообщили, что пилоту удалось катапультироваться.
Инцидент произошел вдали от населенных пунктов.
Сообщается, что рядом с местом аварии находится база ВВС США Спангдалем, где размещены боевые самолеты. Однако пока неизвестно, входит ли разбитый истребитель в состав авиабазы.
Напомним, в Словакии разбился истребитель МиГ-29.