У Німеччині побоюються впливу дезінформації на хід виборів

“Громадяни та ЗМІ повинні з особливою обережністю реагувати на новини в ході цієї передвиборної кампанії. Слід знати, що робляться спроби ними маніпулювати”, — сказав Д.Заррайтер.

За словами Заррайтера, політичним партіям, а також ЗМІ необхідно проводити ще більш ретельні перевірки, щоб відокремлювати фальсифіковану інформацію від істинної“.

У свою чергу, глава МВС ФРН Томас де Мезьєр закликав користувачів і адміністрацію соцмереж до рішучої боротьби проти поширення фейків.

“Очевидно помилкові повідомлення можуть стати караними — у зв’язку з цим повинно проводитися розслідування”, — підкреслив де Мезьєр.