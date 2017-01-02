У Німеччині побоюються впливу дезінформації на хід виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Розповсюдження фальсифікованих новин може вплинути на хід виборів в бундестаг. Про це заявив федеральний уповноважений по проведенню виборів Дітер Заррайтер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Громадяни та ЗМІ повинні з особливою обережністю реагувати на новини в ході цієї передвиборної кампанії. Слід знати, що робляться спроби ними маніпулювати”, — сказав Д.Заррайтер.
За словами Заррайтера, політичним партіям, а також ЗМІ необхідно проводити ще більш ретельні перевірки, щоб відокремлювати фальсифіковану інформацію від істинної“.
У свою чергу, глава МВС ФРН Томас де Мезьєр закликав користувачів і адміністрацію соцмереж до рішучої боротьби проти поширення фейків.
“Очевидно помилкові повідомлення можуть стати караними — у зв’язку з цим повинно проводитися розслідування”, — підкреслив де Мезьєр.