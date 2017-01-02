В Германии опасаются влияния дезинформации на ход выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Распространение фальсифицированных новостей может повлиять на ход выборов в бундестаг. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Граждане и СМИ должны с особой осторожностью реагировать на новости в ходе этой предвыборной кампании. Следует знать, что предпринимаются попытки ими манипулировать ", - сказал Д.Заррайтер.
По словам Заррайтера, политическим партиям, а также СМИ необходимо проводить еще более тщательные проверки, чтобы отделять фальсифицированную информацию от истинной ".
В свою очередь, глава МВД ФРГ Томас де Мезьер призвал пользователей и администрацию соцсетей к решительной борьбе против распространения фейков.
"Очевидно ложные сообщения могут стать наказуемыми - в связи с этим должно проводиться расследование", - подчеркнул де Мезьер.