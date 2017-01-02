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В Германии опасаются влияния дезинформации на ход выборов

Киев • УНН

 • 6796 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Распространение фальсифицированных новостей может повлиять на ход выборов в бундестаг. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Граждане и СМИ должны с особой осторожностью реагировать на новости в ходе этой предвыборной кампании. Следует знать, что предпринимаются попытки ими манипулировать ", - сказал Д.Заррайтер.

По словам Заррайтера, политическим партиям, а также СМИ необходимо проводить еще более тщательные проверки, чтобы отделять фальсифицированную информацию от истинной ".

В свою очередь, глава МВД ФРГ Томас де Мезьер призвал пользователей и администрацию соцсетей к решительной борьбе против распространения фейков.

"Очевидно ложные сообщения могут стать наказуемыми - в связи с этим должно проводиться расследование", - подчеркнул де Мезьер.

 

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