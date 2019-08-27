У Німеччині не визнають “вибори” в Абхазії під контролем Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Німеччині вважають проведення так званих виборів в Абхазькому регіоні Грузії, окупованому Російською Федерацією неприпустиими. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву МЗС Німеччини.
“Як і наші партнери в ЄС, ми не визнаємо ні конституційні, ні законодавчі рамки так званих „президентських виборів“ 25 серпня в грузинському регіоні Абхазія. Ми вважаємо ці „вибори“ та їх результат незаконними та неприпустимими”, — йдеться у заяві.
Додається, що Федеральний уряд Німеччини “твердо стоїть на боці Грузії з точки зору її суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів”.
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Як повідомляв УНН, Україна рішуче засудила проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія).
Нагадаємо, Абхазія не підконтрольна Грузії з періоду військових дій 1992-1993рр. Незалежність Абхазії і сусідній Південній Осетії Росія визнала після бойових дій в 2008 році. 18-19 квітня 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав окуповану Абхазію з метою відкриття в місті Сухумі російського посольства.