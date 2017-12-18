У Німеччині на залізничній станції стався вибух

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У німецькому Гамбурзі стався вибух піротехніки на станції міської електрички “Феддель”. Про це повідомляє місцева поліція в Twitter, передає УНН.

“Рано ввечері на станції міської електрички „Феддель“ стався невеликий вибух предмета”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, швидше за все, вибухнула залишена на платформі піротехніка в пакеті.

“Ніхто не постраждав. Є вказівки на підозрюваного”, — додає поліція.

Також правоохоронці додали, що наразі розслідування інциденту триває.

Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі Києва cтався вибух, внаслідок якого чоловіку ампутували кисть руки.

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