У Німеччині на залізничній станції стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У німецькому Гамбурзі стався вибух піротехніки на станції міської електрички “Феддель”. Про це повідомляє місцева поліція в Twitter, передає УНН.
“Рано ввечері на станції міської електрички „Феддель“ стався невеликий вибух предмета”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, швидше за все, вибухнула залишена на платформі піротехніка в пакеті.
“Ніхто не постраждав. Є вказівки на підозрюваного”, — додає поліція.
Також правоохоронці додали, що наразі розслідування інциденту триває.
Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі Києва cтався вибух, внаслідок якого чоловіку ампутували кисть руки.