В Германии на железнодорожной станции произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В немецком Гамбурге произошел взрыв пиротехники на станции городской электрички “Феддель”. Об этом сообщает местная полиция в Twitter, передает УНН.
“Рано вечером на станции городской электрички „Феддель“ произошел небольшой взрыв предмета”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что, скорее всего, взорвалась оставленная на платформе пиротехника в пакете.
“Никто не пострадал. Есть указания на подозреваемого”, — добавляет полиция.
Также правоохранители отметили, что в настоящее время расследование инцидента продолжается.
Как сообщал УНН, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, в результате которого мужчине ампутировали кисть руки.