В Германии на железнодорожной станции произошел взрыв

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В немецком Гамбурге произошел взрыв пиротехники на станции городской электрички “Феддель”. Об этом сообщает местная полиция в Twitter, передает УНН.

“Рано вечером на станции городской электрички „Феддель“ произошел небольшой взрыв предмета”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, скорее всего, взорвалась оставленная на платформе пиротехника в пакете.

“Никто не пострадал. Есть указания на подозреваемого”, — добавляет полиция.

Также правоохранители отметили, что в настоящее время расследование инцидента продолжается.

Как сообщал УНН, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, в результате которого мужчине ампутировали кисть руки.

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