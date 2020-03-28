У Німеччині на залізничній колії знайшли мертвим міністра фінансів одного з регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Тіло німецького політика, міністра фінансів федеральної землі Гессен Томаса Шефера (Християнсько-демократичний союз) було виявлено в суботу на залізничній колії в місті Гохгайм-ам-Майн. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Die Welt.
Слідство вважає, що чоловік покінчив життя самогубством.
Шефер вважався одним з можливих наступників Фолькера Буфье на посаді прем'єр-міністра Гессена.
Він займав посаду міністра фінансів регіону з серпня 2010 року.
Нагадаємо, Німеччина готується до захисту економіки від рецесії через коронавірус.