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У Німеччині на залізничній колії знайшли мертвим міністра фінансів одного з регіонів

У Німеччині на залізничній колії знайшли мертвим міністра фінансів одного з регіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Тіло німецького політика, міністра фінансів федеральної землі Гессен Томаса Шефера (Християнсько-демократичний союз) було виявлено в суботу на залізничній колії в місті Гохгайм-ам-Майн. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Die Welt.

Слідство вважає, що чоловік покінчив життя самогубством.

Шефер вважався одним з можливих наступників Фолькера Буфье на посаді прем'єр-міністра Гессена.

Він займав посаду міністра фінансів регіону з серпня 2010 року.

Нагадаємо, Німеччина готується до захисту економіки від рецесії через коронавірус.

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