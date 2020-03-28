В Германии на железной дороге нашли мертвым министра финансов одного из регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Тело немецкого политика, министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера (Христианско-демократический союз) было обнаружено в субботу на железнодорожных путях в городе Хоххайм-ам-Майн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Die Welt.
Следствие считает, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
Шефер считался одним из возможных преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра Гессена.
Он занимал должность министра финансов региона с августа 2010 года.
Напомним, Германия готовится к защите экономики от рецессии из-за коронавируса.