У Німеччині і Франції наголосили, що реалізація мінського процесу - єдиний спосіб скасування санкцій проти РФ

"Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій. Ми хочемо реалізувати Мінський мирний процес ... і це єдиний спосіб, коли санкції можуть бути скасовані", - сказав З.Габріель.

Окрім того, він зазначив, що дуже важливо, аби Німеччина і Франція мали рішучу єдину позицію з цього питання. Він сказав, що дві країни створять двосторонні робочі групи для вирішення питань, таких як Україна і Росія.

Нагадаємо, сьогодні Д.Трамп проведе телефонну розмову з В.Путіним.

При цьому у Д.Трампа також заплановані розмови з прем’єром Японії Сіндзо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і прем’єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.

Як повідомляв УНН, на думку політолога В. Фесенка, ймовірність того, що сьогодні лідери США та Росії у телефонній розмові обговорюватимуть питання кризи на сході України велика, однак Дональд Трамп не готовий до прийняття жодних рішень.