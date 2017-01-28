У Німеччині і Франції наголосили, що реалізація мінського процесу - єдиний спосіб скасування санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Німеччина і Франція згодні, що будь-які кроки щодо скасування санкцій проти Росії мають бути пов'язані з прогресом в мирному процесі на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на зустрічі із своїм французьким колегою Жан-Марком Еро, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій. Ми хочемо реалізувати Мінський мирний процес ... і це єдиний спосіб, коли санкції можуть бути скасовані", - сказав З.Габріель.
Окрім того, він зазначив, що дуже важливо, аби Німеччина і Франція мали рішучу єдину позицію з цього питання. Він сказав, що дві країни створять двосторонні робочі групи для вирішення питань, таких як Україна і Росія.
Нагадаємо, сьогодні Д.Трамп проведе телефонну розмову з В.Путіним.
При цьому у Д.Трампа також заплановані розмови з прем’єром Японії Сіндзо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і прем’єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.
Як повідомляв УНН, на думку політолога В. Фесенка, ймовірність того, що сьогодні лідери США та Росії у телефонній розмові обговорюватимуть питання кризи на сході України велика, однак Дональд Трамп не готовий до прийняття жодних рішень.