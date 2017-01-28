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В Германии и Франции отметили, что реализация минского процесса - единственный способ отмены санкций против РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Германия и Франция согласны, что любые шаги по отмене санкций против России должны быть связаны с прогрессом в мирном процессе на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эро, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций. Мы хотим реализовать Минский мирный процесс... и это единственный способ, когда санкции могут быть отменены", - сказал З.Габриэль.

Кроме того, он отметил, что очень важно, чтобы Германия и Франция имели решительную единую позицию по этому вопросу. Он сказал, что две страны создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов, таких как Украина и Россия.

Напомним, сегодня Д.Трамп проведет телефонный разговор с В.Путиным.

При этом у Д.Трампа также запланированы беседы с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Как сообщал УНН, по мнению политолога В.Фесенко, вероятность того, что сегодня лидеры США и России в телефонном разговоре будут обсуждать вопрос кризиса на востоке Украины большая, однако Дональд Трамп не готов к принятию никаких решений.

Украинские Национальные Новости

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