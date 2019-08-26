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У Німеччині через кобру-втікачку евакуювали людей з будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У німецькому місті Герне, в землі Північний Рейн - Вестфалія, від господаря одного з будинків втекла отруйна кобра, через що довелося евакуювати мешканці сусідніх чотирьох будинків, повідомляє УНН із посиланням на t-online.

Кобра втекла в неділю вдень з будинку господаря, який тримає змій.

Міська влада попередила мешканців про небезпеку: змію не слід чіпати, побачивши, негайно набрати екстрений виклик, двері та вікна повинні залишатися зачиненими, системи вентиляції та кондиціонування повітря слід вимкнути.

Тридцять мешканців евакуйованих будинків перебувають у друзів та родичів, а також у міському притулку.

Щоб знайти кобру, у приміщеннях підлогу обсипали борошном, оскільки на ньому буде видно слід змії. До того ж, підлогу обклеїли двостороннім скотчем.

Нагадаємо, двох чоловіків у двох різних районах Львівщини госпіталізували через укуси змій.

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