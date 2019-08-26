В Германии из-за сбежавшей кобры эвакуировали людей из домов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В немецком городе Герне, в земле Северный Рейн - Вестфалия, от хозяина одного из домов сбежала ядовитая кобра, из-за чего пришлось эвакуировать жителей соседних четырех домов, сообщает УНН со ссылкой на t-online.
Кобра сбежала в воскресенье днем из дома хозяина, который держит змей.
Городская власть предупредила жителей об опасности: змею не следует трогать, увидев, немедленно набрать экстренный вызов, двери и окна должны оставаться закрытыми, системы вентиляции и кондиционирования воздуха следует выключить.
Тридцать жителей эвакуированных домов находятся у друзей и родственников, а также в городском приюте.
Чтобы найти кобру, в помещениях пол посыпали мукой, поскольку на нем будет виден след змеи. К тому же, пол обклеили двусторонним скотчем.
Напомним, двух мужчин в двух разных районах Львовской области госпитализировали из-за укусов змей.