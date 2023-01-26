У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули і семеро отримали поранення в результаті ножового нападу в регіональному поїзді на півночі Німеччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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Інцидент стався в поїзді, що прямував між містами Гамбург і Кіль, повідомив речник поліції, додавши, що троє з поранених отримали серйозні травми.
Зазначається, що 33-річний підозрюваний, чоловік без громадянства палестинського походження, був затриманий на залізничному вокзалі в місті Брокштедт і госпіталізований з незначними пораненнями.
“Свідки змогли затримати підозрюваного одразу після нападу до прибуття поліції на вокзал у Брокштедті”, — йдеться у заяві поліції.
Прессекретар сказав, що розслідування мотивів нападу зосереджене на “всіх напрямках”, включаючи можливий екстремізм або психологічні проблеми з боку нападника.
Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер назвала напад “шокуючою новиною” і сказала, що її думки з жертвами “цього жахливого акту” та їхніми сім’ями.
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