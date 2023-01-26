В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. По меньшей мере два человека погибли и семеро получили ранения в результате ножевого нападения в региональном поезде на севере Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Инцидент произошел в поезде, следовавшем между городами Гамбург и Киль, сообщил представитель полиции, добавив, что трое из раненых получили серьезные травмы.
Отмечается, что 33-летний подозреваемый, мужчина без гражданства палестинского происхождения, был задержан на железнодорожном вокзале в городе Брокштедт и госпитализирован с незначительными ранениями.
“Свидетели смогли задержать подозреваемого сразу после нападения до прибытия полиции на вокзал в Брокштедте”, — говорится в заявлении полиции.
Пресс-секретарь сказал, что расследование мотивов нападения сосредоточено на “всех направлениях”, включая возможный экстремизм или психологические проблемы с стороны нападавшего.
Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала нападение “шокирующей новостью” и сказала, что ее мысли с жертвами “этого ужасного акта” и их семьями.
Напомним
По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии.